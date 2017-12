Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 6,7 milhões nesta quarta-feira

Apostas podem ser feitas até as 18h (de MS) em qualquer Casa Lotérica - Divulgação

O concurso de número 1.994 da Mega-Sena pode pagar R$ 6,7 milhões caso algum apostador acerte a seis dezenas sorteadas, às 19h (horário de MS), desta quarta-feira (6), em Teixeira de Freitas (BA).



Marcelo Victor/Arquivo Capital NewsApostador de Campo Grande ganha sozinho quase R$30 milhões da Mega-Sena

Se a bolada for aplicada totalmente na poupança, pode render mais de R$ 28 mil ao mês. Ou, o dinheiro também é suficiente para comprar 223 carros de luxo populares. A informação é da Caixa Econômica Federal.



Apostas podem ser feitas até as 18h (de MS) em qualquer Casa Lotérica. A aposta mínima custa R$ 3,50.