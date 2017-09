Sorteio da Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 35 milhões no sábado

No segundo sorteio da semana, mais uma vez, nenhum apostador acertou hoje (21) as seis dezenas da Mega-Sena, no sorteio na cidade paulista de Guararema. Com isso, a previsão do prêmio, que era de R$ 30 milhões na noite desta quinta-feira, passa para R$ 35 milhões no próximo sorteio, marcado para o sábado (23).

Por causa da Primavera, esta semana a Caixa Econômica optou por um calendário especial para a Mega-Sena, trocando os sorteios que ocorrem tradicionalmente às quartas e sábados, para terça (19), hoje e sábado (23).

As dezenas sorteadas hoje no concurso 1970 foram: 05 -10 -18 -24 -39 – 52. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 87 apostas acertaram cinco dezenas e vão lavar para casa R$ 25.762,24 cada. Já a quadra teve 6.153 teve vencedores, que têm direito a um prêmio de R$ 520,37 cada.

