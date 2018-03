Sororidade: como praticar a união feminina?

A ideia de que as mulheres são extremamente competitivas e que não são amigas de verdade é algo que foi construído como uma crença e surge desde a infância - Foto: Yago Barbosa

O termo sororidade vem crescendo muito nas redes sociais e tem um significado simples: a união entre as mulheres. A palavra vem do latim sóror, que significa "irmãs", e prega a empatia e o companheirismo, com o objetivo de desconstruir a tradicional rivalidade associada ao gênero feminino.

A ideia de que as mulheres são extremamente competitivas e que não são amigas de verdade é algo que foi construído como uma crença e surge desde a infância. Por isso, elas não se unem e não lutam juntas pelos seus direitos e pela igualdade de gênero. Desta forma, a sororidade surge com o princípio de não julgamento prévio entre as próprias mulheres para que não sejam fortalecidos os estereótipos preconceituosos criados por uma sociedade machista e patriarcal.

"Para abraçarmos a sororidade de verdade, precisamos mudar alguns comportamentos que temos visto nas corporações. Precisamos apoiar umas às outras, fortalecendo a nossa aliança para, assim, de fato, alcançarmos a equidade de gênero no mercado de trabalho", comenta Cris Kerr, CEO da CKZ Consultoria em Diversidade, empresa que apoia corporações realizando programas e treinamentos de diversidade.

A especialista também dá dicas para as mulheres serem mais unidas no ambiente corporativo. Confira:

Adote uma postura menos defensiva em relação as outras mulheres, desta forma não haverá um clima de competição;

Não julgue uma mulher pela forma como ela se veste. Concentre-se nas competências e na capacidade que ela tem;

Não utilize, de forma alguma, termos que possam denegrir a imagem de outra mulher;

Não fortaleça os estereótipos de comportamento associados as mulheres como: mandonas, ambiciosas, agressivas e exigentes;

Busque ter atitudes de cooperação que possam apoiar outras mulheres.

"Por muitas vezes escutei dos homens que as mulheres não chegam aos cargos de liderança pois estão sempre competindo umas com as outras. A sororidade é um caminho para sermos mais solidárias e fortalecermos a imagem feminina. Dar voz as mulheres é essencial para chegarmos unidas na alta liderança das corporações", finaliza Cris Kerr.