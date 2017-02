Sophia Abrahão assume bancada do 'Vídeo Show' durante férias de Otaviano Costa

O apresentador sai de férias na próxima segunda-feira, 20/2, e retorna no dia 13 de março.

Vem novidade por aí!

Durante as férias do apresentador Otaviano Costa, a atriz Sophia Abrahão vai assumir a bancada do Vídeo Show ao lado de Joaquim Lopes.

Em suas redes sociais, Sophia fez mistério para seus fãs avisando que tem novidade por aí e que está muito feliz.

Contudo, a experiência não será longa. Isso porque ela ficará no lugar do esposo de Flávia Alessandra apenas enquanto ele tira férias, após um longo período trabalhando sem parar.

De acordo com informações do “Folha de S. Paulo”, a garota se deu muito bem nos testes e começará a apresentar o vespertino já na próxima segunda, 20 de fevereiro, ao lado de Joaquim Lopes. Já Otaviano regressa ao programa no dia 13 de março.

