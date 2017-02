Sony cria patente de lente de contato capaz de gravar vídeos e movida a piscar de olhos

Diferente de outras lentes e óculos que permitem acesso à internet e criam uma realidade aumentada, a nova patente da Sony é um sistema capaz de gravar vídeos.

A gravação é ligada e desligada com o piscar de olhos do usuário e sensores podem detectar se era intencional ou não.

A tecnologia de captura de imagem e armazenamento de dados seria realizada dentro da lente.

Sensores ainda permitiriam que os movimentos do olho carregassem a bateria do dispositivo. A novidade apareceu no site Minds.

