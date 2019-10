Sonho da casa própria será realidade amanhã para 260 famílias de Campo Grande

Beneficiários assinaram os contratos na última sexta-feira - Divulgação

Nesta segunda-feira (7), 260 beneficiários do Residencial Rui Pimentel, obra contratada através do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, em 2012 e que teve as obras paradas durante mais de 4 anos, vão receber as chaves de sua moradia.

O evento, marcado para às 8 horas da manhã, contará com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do governador Reinaldo Azambuja, do diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (EMHA), Enéas Netto e sua equipe, da secretária de Estado de Habitação da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani, além de autoridades das esferas municipal e estadual. O residencial Rui Pimentel I e II está localizado na Avenida Marajoara, Bairro Centro-Oeste, Região Urbana do Anhanduizinho, em Campo Grande.20191004_094243

As comemorações começaram na sexta-feira (4) no Armazém Cultural da Esplanada Ferroviária, ocasião em que os beneficiários assinaram os contratos dos imóveis sociais junto à Caixa Econômica Federal. A demanda de famílias foi dividida entre a EMHA e Agehab, sendo 124 famílias selecionadas pela Agência Municipal de Habitação e 136 pela agência estadual, conforme os critérios estabelecidos por Lei pelo PMCMV.

Fim das obras

O residencial havia sido contratado em 2012, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) oriundo do Governo Federal. Desde então, as famílias que se cumpriram os critérios do PMCMV aguardavam a finalização das obras.

O sonho teve de ser adiado, já que a empreiteira contratada à época pelo agente financeiro e detentor legal deste empreendimento (Caixa Econômica Federal) decretou falência com cerca de 90% das obras concluídas. Diante de cláusula do PMCMV, em que impede a entrega parcial de unidades habitacionais de interesse social, as obras ficaram paralisadas cerca de dois anos após o início das construções.

Sem perspectivas de finalizar as obras, a parceria entre a atual gestão da Prefeitura de Campo Grande e governo do Estado propiciaram o aporte de recursos das esferas municipal e estadual para por fim ao sofrimento dessas famílias. Após a assinatura do aporte, que aconteceu no dia 2 de abril deste ano, as obras foram retomadas. O residencial será entregue completamente reformado e finalizado, um compromisso que o prefeito Marquinhos Trad cumpre junto a essas famílias, ainda em 2019.

Por intermédio da Agência Municipal de Habitação (EMHA), foram aportados R$ 447.047,41 para a finalização das 124 casas que tiveram a demanda de famílias selecionadas pela Agência.