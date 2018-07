Somália: ataque ao palácio presidencial é frustrado pela polícia

Forças de segurança da Somália mataram três extremistas e frustraram uma tentativa de ataque do grupo al-Shabab no palácio presidencial na capital. Seis pessoas morreram, incluindo um suicida em um carro-bomba, disse o Capitão Mohamed Hussein à Associated Press, afirmando que a situação havia se acalmado e que a segurança na área estava sendo reforçada.

O ataque, que ocorreu no meio do dia, começou quando um carro-bomba detonou perto de um posto de controle perto do palácio presidencial, depois que forças de segurança se trocaram tiros com homens armados. Um segundo carro-bomba explodiu na mesma área pouco depois, disse Hussein.

O ataque ocorreu uma semana depois de um ataque similar no complexo do Ministério do Interior em Mogadíscio ter matado pelo menos nove pessoas.

O grupo extremista al-Shabab, sediado na Somália, um braço da al-Qaeda, frequentemente tem como alvo locais de alto perfil na capital. Ele assumiu a responsabilidade pelo ataque de sábado, dizendo que seus combatentes estavam realizando uma "grande operação" em volta do palácio. Fonte: Associated Press.