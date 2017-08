Soluções militares estão prontas, se Coreia do Norte for imprudente, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na manhã desta sexta-feira que tem opções militares preparadas, a depender do comportamento da Coreia do Norte e de seu líder, Kim Jong Un.

"As soluções militares estão agora totalmente a postos, protegidas e carregadas, caso a Coreia do Norte aja imprudentemente. Espero que Kim Jong Un escolha outro caminho!", afirmou Trump no Twitter.

A declaração é mais uma da série de trocas de ameaças entre os dois governos nesta semana. Ontem, Trump disse que pretende aumentar o orçamento militar dos EUA, em parte por causa do comportamento do regime de Pyongyang, enquanto os norte-coreanos têm detalhado planos para lançar mísseis na região do território americano de Guam, no Pacífico.

