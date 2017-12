Solidariedade ajuda a manter atendimento no Lar do Idoso Sirpha

“Natal Solidário da Rede São Bento” entrega de mais de duzentos pacotes de fraldas geriátricas - Reprodução/Facebook

O presente, neste fim de ano, veio em forma de solidariedade para dezenas de idosos do Lar Sirpha, em Campo Grande. A entrega de mais de duzentos pacotes de fraldas geriátricas e três caixas de produtos de higiene pessoal foi resultado da primeira campanha “Natal Solidário da Rede São Bento” começou no dia 24 de novembro nas 34 lojas da Capital.

“A São Bento tem como missão cuidar das pessoas. É por isso que, no decorrer do ano, fazemos várias ações que levam atendimento de graça às comunidades carentes,de várias regiões da cidade. Esta ação teve o empenho de todos os nossos colaboradores e dos nossos clientes. O resultado foi surpreendente. Vamos continuar com o nosso propósito de atender com qualidade e compromisso social”, afirma Fávia Buanain, superintendente da Rede São Bento.

A história do Lar

O Lar foi fundado em fevereiro de 1976. A estrutura, no bairro Nova Lima, foi construída aos poucos, com a ajuda da população. Hoje, tem apartamentos Individuais, banheiros adaptados, salão de beleza, sala de repouso, sala de curativos, sala de esterilização equipada com autoclave, cozinha industrial equipada com câmara fria e despensa, refeitório, lavanderia industrial, sala de costura.

“A maioria dos idosos, que estão aqui, não tem contato com a família e depende do nosso atendimento. Outros tem, mas raramente são visitados. Nossa intenção é fazer o melhor para que os idosos tenham qualidade possível e sintam-se acolhidos. Nosso trabalho é fundamental”, afirma Natália Rocha Grabowski, assistente social do lar.

Para atender a 80 idosos, com necessidades diferentes, o lar mantém 64 funcionários, das áreas de fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, cuidadores, além de outros profissionais. A verba para manter as atividades vêm de parcerias, emendas parlamentares, projetos, prefeitura e doações.

A maior necessidade no dia a dia é de fraldas. Todos os dias, são necessárias 160 unidades. No mês, são 600 pacotes. O leite também é de extrema necessidade. São consumidos diariamente 40 litros, 1200 litros no mês.

“O nosso custo é muito alto com folha de pagamento e outras despesas fixas. Então, doações são importantes para a manutenção do lar, já que a necessidade de fraldas, leite e produtos de higiene social é grande”, afirma Grabowski.

Para ajudar...

O Lar do Idoso Sirpha fica na rua Luxo, n° 125, no bairro Nova Lima. As doações de fraldas, leite, produtos de higiene pessoal e limpeza podem ser entregues no lar. O telefone para contato é o 3354-1878.