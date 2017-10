Solenidade que homenageia efetivo e parceiros marcaram as comemorações do Dia do Policial Civil

Campo Grande (MS) – Em alusão ao Dia do Policial Civil, que foi comemorado na sexta-feira (29.9), a Delegacia Geral da Polícia Civil realizou a solenidade de outorga de medalhas. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Campo Grande.

Nas categorias 30 anos, 20 anos e 10 anos, 65 policiais civis foram condecorados com a “Medalha Tempo de Serviço”. Já a “Medalha Mérito Policial”, foi entregue para 39 policias. Outros 42 policiais militares e membros da sociedade que contribuíram com o trabalho da Polícia Civil e prestaram relevantes serviços, colaborando com o combate à criminalidade ou que ajudaram a projetar positivamente a instituição receberam a “Medalha Prêmio”.

Entre os condecorados com a honraria estão prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad; deputado estadual, Beto Pereira; presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha; diretor da Penitenciária Federal da Capital, Rodrigo Almeida Morel; diretor da Polícia Federal, Ricardo Cubas; prefeito de Ponta Porã, Helio Peluffo; delegado da Receita Federal, Edson Ishikawa; superintendente de Planejamento, Projetos e Ações Integradas das Políticas de Segurança Pública, coronel Adriano Noleto Rampazo; subsecretário de Comunicação do Estado, Ico Victório; arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa; entre outras autoridades.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja, agradeceu a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul pelo trabalho realizado. “Essa instituição honra a bandeira do nosso Estado, através dos números que expressam a qualidade, a técnica e o conhecimento dos homens e mulheres que atuam nesta área da segurança pública. Por essa razão Mato Grosso do Sul é referência nacional em elucidação de casos de homicídio, enquanto a média nos outros estados não ultrapassa 50%, de janeiro a julho 76% dos casos de homicídios de MS foram solucionados”, pontuou.

Outra questão que também foi enfatizada pelo dirigente da pasta, é que MS está entre as unidades da federação que menos libera nas audiências de custódia. Ele associa esse fato à boa qualidade da elaboração do auto de prisão em flagrante, na formatação da prova e indícios que leva a conclusão de que aquela pessoa foi efetivamente o autor daquele crime.

Ele ainda falou da importância das homenagens, “as pessoas que receberam essas honrarias não estão levando para casa apenas um pedaço de metal ou diploma, mas sim a história desta instituição, e também de todos aqueles que dedicam, sobretudo a sua vida a ela”.

Já o delegado-geral e presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, disse que a homenagem é forma de reconhecer àqueles que se destacaram pelo trabalho, dedicação, destemor, desprendimento e atuação pelos rincões desse Estado na repressão à violência e criminalidade, fortalecendo sempre o principal objetivo da instituição que é a investigação criminal e a busca pela verdade real.

Vargas ainda agradeceu o Governo do Estado pelos investimentos realizados na instituição por meio do programa “MS Mais Seguro”. “Fomos contemplados com 120 novas viaturas, além dos equipamentos de proteção individual (EPIs) armas, munições e coletes, totalizando 212 novas pistolas calibre .40, 120 carabinas 556, 40 submetralhadoras CT 40, 2 espingardas calibre 12, mais de 400 mil munições de trabalho e treinamento e 1220 coletes”, relatou o delegado-geral.

Em nome dos homenageados o presidente da Câmara Municipal, o vereador João Rocha, falou da importância da Polícia Civil e agradeceu a homenagem. “Fiquei emocionado desde primeiro momento que percebemos a liturgia, a ritualística, a seriedade, o compromisso dessa solenidade, que é emblemática e demonstra a postura dos policiais civis em nossa defesa. São homens e mulheres dessa qualidade e caráter, que precisamos para fazer valer a justiça e a democracia nesse país,” destacou o parlamentar.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Fotos: João Garrigó

