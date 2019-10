Solenidade nesta segunda-feira comemora o Dia do Médico com homenagens

O médico Willian Maksoud faleceu em 1986 - Reprodução

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta segunda-feira (21), às 19 horas, a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Médico, ocasião em que será outorgada a Medalha Legislativa “Doutor William Maksoud”.

A solenidade está sendo promovida por proposição do vereador Dr. Cury, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais de saúde à sociedade campo-grandense.

Origem da data - O Dia do Médico é celebrado oficialmente no dia 18 de outubro em homenagem a São Lucas. Lucas foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento, e seu evangelho é o terceiro em ordem cronológica. Lucas era médico, razão pela qual se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia da festa deste santo.

De acordo com o proponente da solenidade, vereador Dr. Cury, “dentre os médicos que fizeram parte da história de Campo Grande, nada mais justo que homenagear, com o nome da Medalha Legislativa, o reconhecido e saudoso médico Dr. William Maksoud, que ainda hoje é lembrado com carinho e emoção pelos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e usufruir de sua assistência médica, a qual conduzia sem distinção entre ricos e pobres”, afirmou.

Sobre o homenageado - William Maksoud nasceu aos 28 de agosto do ano de 1922 na cidade de Aquidauana. Foi eleito vereador em Campo Grande por duas vezes, sendo em uma delas Presidente da Câmara. Teve seus direitos políticos cassados durante o período da Revolução de 1964. Neste período voltou a ser médico particular e beneficente da Santa Casa onde continuou atendendo os mais necessitados, visando o bem-estar e a saúde da população. Retornou à política no ano de 1982. Faleceu no dia 22 de agosto de 1986. Em sua homenagem foi criado um centro de estudos com o nome Fundação Centro de Estudos Dr. William Maksoud.