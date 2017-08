Solenidade na quarta-feira comemora 118 anos de Campo Grande com entrega de Títulos e Medalhas

Em homenagem ao aniversário de 118 anos de Campo Grande, os vereadores da Câmara Municipal realizam na próxima quarta-feira (23), às 19 horas, a tradicional Sessão Solene de outorga de Título de Cidadão Campo-grandense, Título de Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo.

Ao todo serão homenageadas 84 personalidades em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense.

A solenidade, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, contará com apresentação cultural do Grupo Ginga e execução do Hino Nacional pela cantora Lenilde Ramos.

A sessão solene terá como tema o artesanato como forma de expressãos da cultura e da história de Campo Grande.

De acordo com o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha "A Câmara Municipal de Campo Grande sente-se honrada pela oportunidade de fazer justiça, de ser a portadora do reconhecimento da cidade a homens e mulheres que ajudam a escrever uma história de 118 anos. São pessoas que, muitas vezes no anonimato, constituem a alma ativa que faz bater o coração da cidade. É o fazer destas pessoas que impulsiona a energia do progresso e que define a estrutura e as formas do município", afirma.

