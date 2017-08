Solenidade na próxima terça-feira comemora o Dia do Obreiro Evangélico

Solenidade será às 19h no plenário Oliva Enciso / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam na próxima terça-feira (8), às 19 horas, Sessão Solene em homenagem ao Dia do Obreiro Evangélico.

A data, comemorada anualmente no terceiro domingo do mês de agosto, foi instituída por meio da Lei nº 5.329/14, de autoria do vereador Gilmar da Cruz.

Na solenidade, de proposição do vereador Pastor Jeremias Flores, serão homenageadas diversas personalidades campo-grandenses em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade.

Serviço - A sessão solene será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiúka Park.

