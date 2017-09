Solenidade comemora o Dia do Profissional de Educação Física amanhã na Câmara

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis / Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta terça-feira (5), às 19 horas, sessão solene em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.

A data foi instituída por meio da Resolução nº 1.128/11, de autoria do vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.

De acordo com João Rocha, "a homenagem tem a finalidade de reverenciar os profissionais de Educação Física que se destacam pelo brilhante trabalho que desenvolvem na manutenção da saúde, do bem estar e na melhora do condicionamento físico de seus alunos e desta forma contribuem para melhor qualidade de vida da população", afirma.

A comemoração do Dia do Professor de Educação Física acontece no dia 1º de setembro, em razão de a profissão ter sido regulamentada através da Lei Federal de n° 9.696/98 e publicada na mesma data.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

