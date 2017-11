Solenidade comemora Dia do Médico com outorga da Medalha Dr. William Maksoud

A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso - Divulgação

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam nesta quarta-feira (8), às 19 horas, Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa Dr. William Maksoud, em comemoração ao Dia do Médico.

A data foi instituída na Casa de Leis por meio da Resolução nº 1.221/16, como forma de reconhecimento aos profissionais da saúde.

O Dia do Médico é comemorado anualmente no dia 18 de outubro, em homenagem a São Lucas. Lucas foi um dos quatro evangelistas do Novo Testamento. Lucas era médico, razão por que se decidiu homenagear os profissionais com o mesmo dia do Santo.

Na ocasião, os homenageados serão agraciados com a Medalha Legislativa que leva o nome do médico William Maksoud, nascido aos 28 de agosto do ano de 1922 na cidade de Aquidauana. Trabalhou como clínico-geral anestesista e finalmente optou por Ginecologia e Obstetrícia, e iniciou seus trabalhos na prefeitura de Campo Grande. Em 1956 foi instalado o SAMDU, onde Dr. William trabalhou, e ao longo do seu trabalho tornou-se diretor do principal serviço ambulatorial de urgência da cidade. Trabalhou também na Maternidade da Cândido Mariano. Falecendo no dia 22 de Agosto de 1986.

Serviço - A solenidade será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, bairro Jatiuka Park.