Soldados do Exército apreendem frascos de lança-perfume na Rocinha

Soldados do Exército que estão atuando na Rocinha, no Rio de Janeiro, apreenderam na manhã deste domingo 100 frascos de lança-perfume e outros 31 de gás - semelhante ao utilizado em isqueiros - na parte alta da favela. O material foi encaminhado à 11ª DP. Os frascos estavam depositados no interior de um freezer abandonado na Rua 2. Um machadinho e uma caderneta também foram recolhidos. Não foram encontradas outras armas ou drogas.

A manhã deste domingo é, aparentemente, de tranquilidade na Rocinha. Na madrugada não houve registro de tiros, segundo relatos de moradores, policiais e soldados das Forças Armadas que fazem cerco à favela da zona sul do Rio.

A movimentação de pessoas é intensa na entrada do local. Bares e lanchonetes estão abertos, mototaxistas circulam sem problemas e funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) fazem o recolhimento de lixo nas ruas normalmente.

