Soldado que estava internado há dois dias é 79º policial morto no Rio

O soldado da Polícia Militar (PM) Glauco Nunes da Cruz, que estava internado desde a última terça-feira (18), foi o 79º policial morto neste ano no Rio de Janeiro. Do total de agentes de segurança mortos, 73 eram policiais militares.



Cruz havia sido baleado na última terça-feira durante um ataque de criminosos no Morro Camarista Méier, na zona norte do Rio. Ele estava em uma viatura que levava refeições para a Companhia Destacada da comunidade.



O soldado foi atingido na nuca e levado para o Hospital Naval Marcílio Dias. Ele chegou a ser operado e ficou dois dias na unidade de tratamento intensivo, mas morreu na noite de ontem (20).



Além dos 79 policiais, já foram assassinados neste ano oito militares, um guarda municipal, dois bombeiros e quatro agentes penitenciários.