Soldado israelense é condenado a 18 meses de prisão por morte de palestino

Um soldado de Israel foi condenado nesta terça-feira a 18 meses de prisão pela morte de um palestino desarmado, minutos depois dele ter tentado atacar soldados com uma faca.

O tribunal militar israelense também rebaixou o soldado, Elor Azaria, de cargo, de sargento para privado, após sua condenação por acusações de homicídio culposo na morte de Abdul Fattah Sharif, um palestino de 21 anos.

Sharif tentou atacar soldados israelenses com uma faca na cidade de Hebron, na Margem Ocidental, em março do ano passado, e logo em seguida foi contido. Azaria, então com 19 anos, disparou contra a cabeça de Sharif, enquanto estava deitado no chão ferido.

Em seu veredicto no mês passado, o tribunal disse que Sharif não representava ameaça antes de ser morto.

Uma condenação por homicídio culposo em Israel leva uma pena de prisão máxima de 20 anos, embora analistas legais tenham previsto uma sentença mais branda. Fonte: Associated Press

