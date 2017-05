Um soldado do Exército de 20 anos caiu no córrego Segredo, em Campo Grande, depois de sair do plantão, por volta das 4h30 (de MS) deste sábado (6). Segundo o tio do jovem, ele teria dormido ao volante e perdido o controle do veículo.

O acidente aconteceu na rotatória das avenidas Euler de Azevedo e Ernesto Geisel, no bairro São Francisco. O tio disse que ele foi levado para uma unidade de saúde e está internado, mas não sofreu ferimentos graves.

