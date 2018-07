Soldado do Exército é ferido durante ação no Rio

Um do soldado do Exército ficou ferido durante uma operação das Forças Armadas na Cidade de Deus, comunidade da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje (18). Segundo o Comando Militar do Leste (CML), unidade regional do Exército, o soldado fazia uma patrulha na favela quando criminosos atiraram na direção do grupamento por volta da 0h30.

O militar foi atingido por um tiro de raspão no braço e encaminhado para o Hospital Central do Exército. De acordo com o CML, o soldado passa bem e não corre qualquer risco.

Segundo o CML, os militares responderam ao ataque e houve um “breve” tiroteio. As Forças Armadas continuam patrulhando a região.