Soldado do Exército é baleado no braço em tiroteio na Cidade de Deus

Um soldado do Exército foi baleado durante um confronto com criminosos no início da madrugada desta quarta-feira, 18, na comunidade de Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do Comando Conjunto, o soldado integrava uma patrulha das Forças Armadas nas imediações da favela, por volta de 0h30, quando bandidos começaram a atirar contra os militares.

Um dos tiros feriu o soldado de raspão no antebraço. Os militares revidaram, e houve tiroteio. Os agentes fizeram buscas na comunidade, mas os criminosos conseguiram fugir.

O soldado ferido foi levado ao Hospital Central do Exército e passa bem. De acordo com o Comando Conjunto, o tiro não comprometeu os movimentos do braço. As Formas Armadas mantêm o patrulhamento na região do incidente.

Cidade de Deus

Segundo o levantamento do Fogo Cruzado, a Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, é a segunda área com maior número de tiroteios em toda a região metropolitana.

Pelo menos seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante uma megaoperação policial na Cidade de Deus, na zona oeste, em maio deste ano.

O objetivo da operação, segundo a polícia, era buscar os suspeitos do assassinato de um capitão da PM na manhã desta quinta-feira, 3, que teriam se escondido na favela. O tiroteio levou pânico também à Linha Amarela, que acabou sendo interditada durante duas horas.