Solange Frazão lança programa que garante conquista do corpo ideal

Solange Frazão - Reprodução

Aos 54 anos, a modelo, apresentadora e musa fitness Solange Frazão é referência quando o assunto é a conquista do corpo ideal de forma saudável e impressiona pela boa forma. No Para Sempre Jovem, um produto 100% online, ela vai ensinar as mulheres a fazerem uma transformação em suas vidas capaz de proporcionar mais disposição, melhorar a autoestima, reduzir a gordura abdominal, deixar a pele e os cabelos mais bonitos, diminuir a prisão de ventre e os sintomas da menopausa. "Acredito que estou na melhor fase da minha vida, me sinto muito melhor do que quando tinha meus 30 anos. Tudo é possível quando você investe em saúde e mantém a disciplina", afirma Solange.

O programa é dividido em livros digitais, vídeos e bônus especiais. Inicialmente, as alunas começam com um Plano Alimentar Trifásico de 30 dias que vai prepará-las para as próximas etapas do Para Sempre Jovem. Neste começo, elas terão acesso a um cardápio preparado pela nutricionista da própria Solange, Laís Murta, dividido em três fases cada uma contendo 10 opções diferentes de cada uma das principais refeições – café da manhã, almoço, lanche e jantar. "Além de ser uma dieta individualizada, que permite a preparação de cardápios diferentes todos os dias, ela se ajusta aos diferentes gostos, assim ninguém vai desanimar no meio do caminho!", comenta Solange.

As participantes também terão acesso a materiais como as Receitas do Plano Alimentar, com um passo-a-passo para preparar cada prato do cardápio, e a alguns bônus como o livro Os segredos dos Chás, Temperos & Medidas que vai ajudar a acelerar os resultados do Plano Alimentar Trifásico dando dicas de temperos e chás e o Guia de Substituição Inteligente, que contém orientações sobre conversão de medidas e de substituições de ingredientes sem que haja perda de qualidade nutricional para as receitas. Há ainda um material especial com uma tabela de alimentos detoxificantes, dicas de receitas e de sucos detox.

Passados os 30 dias iniciais, as participantes receberão todo mês conteúdos exclusivos com orientações e dicas de especialistas que ajudaram a Solange a se manter em forma. Profissionais que são os melhores em suas áreas e que agora vão mostrar como ela chegou ao seu auge.

O Para Sempre Jovem pode ser encontrado no site www.parasemprejovem.com. O acesso ao conteúdo incluindo os bônus custa R$195.