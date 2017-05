Sol predomina em todo Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira (8.5), a condição estimada é de sol e poucas nuvens em todas as regiões do Mato Grosso do Sul e não há expectativa de chuva.

Devido a essa massa de ar seco, a semana será de tempo aberto com sol entre nuvens, não havendo expectativa de chuva em todo o Estado e essa condição de tempo poderá permanecer até sábado (13.5).

As temperaturas podem variar em torno de 20ºC a 31ºC.

Elaboração: Cemtec/MS – Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Ivanildo Gonçalves

Veja Também

Comentários