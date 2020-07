Sol predomina e umidade do ar em estado de atenção requer cuidados

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 15 °C a 36 °C - (Foto: Arquivo Subcom)

O sol predomina e a umidade do ar fica em estado de atenção nesta terça-feira (21.7) em Mato Grosso do Sul. Céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Estado é a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Não há expectativa de chuva.

Os valores de umidade do ar ficarão em estado de atenção especialmente nas horas mais quentes do dia, exigindo alguns cuidados com a saúde como ingerir bastante água, buscar maneiras de umidificar ambientes, evitar aglomerações e redobrar atenção com crianças e idosos. Os índices podem variar entre 25% a 70%.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 15 °C a 36 °C e na capital a variação está estimada em 20 °C a 30° C. Vento fraco em todas as regiões do Estado.