Sol predomina e temperaturas ficam elevadas nesta sexta-feira

As temperaturas ficarão elevadas com média de 16°C a 37°C para o Estado. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

O sol e calor predominam no Estado nesta sexta-feira (17.7). Conforme a meteorologia o céu fica claro com alguns períodos de parcialmente nublado a nublado.

O tempo continua seco em Mato Grosso do Sul, com valores de umidade relativa do ar podendo atingir estado de atenção especialmente no período da tarde. Os índices neste dia variam entre 75% a 25%, demandando alguns cuidados com a saúde como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

As temperaturas ficarão elevadas com média de 16°C a 37°C para o Estado. Campo Grande inicia o fim de semana com tempo firme de sol com poucas nuvens e os termômetros podem variar com mínima de 20°C e máxima de 33°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) como ficará o tempo em algumas regiões neste início de fim de semana.