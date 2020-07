Sol predomina e máxima pode chegar aos 36°C neste domingo

Na Capital a variação está estimada em 20°C a 30°C. - (Foto: Edemir Rodrigues)

As temperaturas seguem elevadas e sem possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. A estimativa do Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec) para este domingo (12.7) é de céu parcialmente nublado a claro nas regiões sudoeste e sul. Nas demais áreas o tempo fica claro.

A umidade relativa do ar ficará em estado de atenção durante a tarde, com valores podendo atingir 25% a 70%. O ideal para a saúde conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) é que os índices variem entre 50% e 80%. A recomendação é ingerir muito líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

As temperaturas no Estado poderão atingir mínima de 20ºC e máxima de até 36°C. Na Capital a variação está estimada em 20°C a 30°C.

Confira no mapa as condições para diversas áreas do Estado.