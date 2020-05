Sol predomina e máxima chega aos 33°C neste sábado

As temperaturas seguem com tendência a elevação, e neste dia a mínima estimada é de 11°C e a máxima de 33°C. - (Foto: Arquivo)

Mato Grosso do Sul terá sábado (30.5) de tempo firme em todas as áreas, e o frio dá uma trégua. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado.

As temperaturas seguem com tendência a elevação, e neste dia a mínima estimada é de 11°C e a máxima de 33°C. O tempo continua seco no Estado, com valores entre 85% e 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda ingerir muito líquido, umidificar ambientes, redobrar atenção com idosos e crianças e evitar aglomerações.

No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições de tempo e temperatura previstas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Mônica Alves