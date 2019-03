Sol e calor predominam nesta quarta-feira no Estado

Campo Grande (MS) – Quarta-feira (13.3) deve ser de céu nublado e com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 45% a 95% e, segundo previsões do Cemtec/MS, as temperaturas podem variar de 18°C a 33°C.

Para Campo Grande, as temperaturas transitam entre 22ºC e 29ºC. O dia amanhece com sol entre nuvens e pode chover em qualquer período do dia, com previsão de 90% de chuva em vários pontos da Capital.

Na região Norte, o calor predomina, com máxima de 30ºC em Coxim. Três Lagoas e região também devem registrar calor durante o dia e, com o forte calor unido às nuvens, pancadas de chuva são esperadas no final da tarde. Confira mais previsões no mapa:

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação – (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro