Sol com nuvens e pancadas de chuva para esta sexta-feira em MS

Campo Grande (MS) – Durante esta sexta-feira (28.12), o tempo fica instável variando entre períodos de sol, nebulosidade e pancadas de chuva, que podem ser fortes no período da tarde, especialmente no Centro e Norte de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar cai para 50% e as temperaturas variam entre mínima de 19ºC e máxima de 36ºC. O vento pode variar de fraco a moderado com rajadas. As informações são do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro