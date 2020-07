Sol brilha forte e temperaturas voltam a se elevar em grande parte do Estado

Na capital variação está estimada em 18°C a 28°C - (Foto: Reprodução)

A atuação de uma frente fria de fraca intensidade ainda se mantém sobre algumas regiões de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15.7). A previsão é de sol entre nuvens em grande parte do Estado e sem expectativa de chuva. Nas regiões sudoeste e sul, o tempo fica nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.

Neste dia os valores de umidade relativa do ar poderão variar entre 85% a 35%. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 10°C a 34°C, sendo as menores temperaturas estimadas para os setores sul, sudoeste e central. Na capital variação está estimada em 18°C a 28°C.

As mudanças no clima são resultado de uma frente fria de fraca intensidade que deve atuar em Mato Grosso do Sul até esta quarta. As pancadas de chuva devem melhorar a qualidade do ar e amenizar o calor. Estimativa do Cemtec com base em informações do Climatempo, indica que a partir de quinta-feira (16) haverá predomínio de sol e o ar volta a ficar seco novamente.

Foto: Chico Ribeiro