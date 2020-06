Sol aparece e temperaturas tem ligeira elevação nesta segunda-feira

A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a claro. - (Foto: Edemir Rodrigues)

O tempo fica claro e as temperaturas terão ligeira elevação nesta segunda-feira (29.6) em Mato Grosso do Sul. A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a claro.

A menor temperatura deste dia será de 14°C e a máxima será de 33°C, com tendência e ligeira elevação. O tempo volta a ficar seco, e os valores de umidade do ar ficarão em estado de atenção chegando a 30%, especialmente no período da tarde na região norte do estado.

Na Capital o tempo fica parcialmente nublado a claro, e não há previsão de chuva para este dia. Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as temperaturas e as condições climáticas para algumas cidades do Estado.