Sócios de construtora são denunciados após propina

O Ministério Público de São Paulo apresentou à Justiça denúncia por corrupção contra dois sócios da construtora Exto Antonio Roberto de Matos e Carlos Mauacadd , acusados de pagar R$ 235 mil em propina para integrantes da Máfia do Imposto Sobre Serviços (ISS), de ex-fiscais da Prefeitura. Os engenheiros teriam pago o valor em troca de um abatimento de R$ 485 mil na cobrança do imposto de um empreendimento de alto padrão na zona oeste de São Paulo. Além deles, quatro servidores públicos foram denunciados. Mauacadd disse ter apresentado todos os documentos devidos. A reportagem não conseguiu contatar a defesa dos demais envolvidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

