Socialite Heloísa Faissol é encontrada morta dentro de apartamento no Rio

Policiais militares foram acionados e encontraram a socialite e funkeira Heloísa Faissol, de 46 anos, morta em seu apartamento em Copacabana, bairro da zona sul do Rio. O caso está sob a responsabilidade do 13º DP, em Ipanema, que informou ainda não saber as causa da morte.

Heloísa Faissol integrou o elenco da sétima edição do reality show "A Fazenda", exibido pela Rede Record no ano de 2014.

Filha do renomado dentista Olympio Faissol, ela vinha de uma família de classe alta e tradicional no Rio. Heloísa também ficou conhecida pelo apelido de Helô Quebra-mansão - pois dava festas no Morro da Babilônia e cantava funk.

