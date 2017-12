Sociais-democratas iniciam negociações de coalizão com Merkel na Alemanha

Os líderes do Partido Social Democrata (SPD, na sigla em alemão) concordaram em iniciar negociações para a formação de uma coalizão liderada pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Andrea Nahles, líder do SPD no Bundestag, o parlamento alemão, afirmou que a sigla decidiu de forma unânime iniciar conversas com a União Democrática Cristã (CDU, na sigla em alemão), partido de Merkel.

Os dois partidos governaram a Alemanha em um governo de coalizão nos últimos quatro anos. No entanto, os sociais-democratas inicialmente eram contra seguir no governo com Merkel, após os resultados das eleições os levarem a decidir ficar na oposição.

O SPD então, de forma relutante, reconsiderou a posição, após Merkel não conseguir formar um governo com outros dois partidos menores.

Agora, os sociais-democratas consideram entrar na coalizão ou fazer um acordo menos formal que permita a Merkel formar um governo.

Segundo Nahles, após estas negociações, um congresso do partido em janeiro decidirá os próximos passos. Fonte: Associated Press.