Sobre Brexit, Trump me aconselhou a processar a União Europeia, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, revelou neste domingo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a aconselhou durante encontro na última sexta-feira a processar a União Europeia para obter a saída do bloco, em vez de seguir a via das negociações no Brexit.

"Ele me disse que eu deveria processar a UE. Não ir às negociações, mas processá-los. Na verdade, não (vou seguir esse conselho), nós vamos às negociações com eles (a UE)", disse a britânica em entrevista à emissora BBC, após ser questionada sobre qual havia sido a "dura e brutal sugestão" recebida de Trump no jantar no Palácio de Blenheim, na Inglaterra.

Em entrevista coletiva conjunta após as conversas a portas fechadas, o americano declarou, olhando para a premiê, que não sabia o que ela faria no Brexit, mas qualquer ele daria o seu "OK" a qualquer decisão que May tomasse a respeito.

No entanto, em entrevista ao tabloide The Sun, concedida antes da visita a May no Palácio de Blenheim, o presidente dos EUA afirmara que, se Londres fizesse um Brexit suave, mantendo laços estreitos com Bruxelas, Washington "estaria lidando com a União Europeia" em vez de com o Reino Unido, "então, isso provavelmente mataria o (futuro) acordo" comercial entre os governos americano e britânico.