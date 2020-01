Sobe para sete o número de mortos em decorrência das chuvas no ES

Subiu para sete o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que castigaram o Sul do Espírito Santo na última sexta-feira (17). As informações estão no boletim da Defesa Civil do estado divulgado hoje (21), após a localização na manhã desta terça-feira na cidade de Iconha do corpo do último morador da região afetada que estava registrado como desaparecido. As outras quatro pessoas desaparecidas foram localizadas.

O número de desalojados (situação em que as pessoas precisam deixar suas casas, mas não precisam de abrigo do governo), e de desabrigados (quando necessitam de abrigo do governo), chega a 2.290 pessoas nos municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Vargem Alta e Rio Novo do Sul.

O município com o maior número de desalojados é Alfredo Chaves, com 1.107 pessoas nessa situação. Em seguida vem Vargem Alta, com 941. Anchieta registra 92 pessoas desalojadas, Iconha, 55 e Rio Novo do Sul tem nove pessoas desalojadas.

Vargem Alta registra o maior número de desabrigados: 52 pessoas, que estão alojadas em duas escolas estaduais. Iconha registra 22 desabrigados que estão na Igreja Católica da cidade.

Quatro pessoas morreram no município de Iconha. Em Alfredo Chaves, onde foi registrado o maior volume de chuvas no final de semana, morreram três pessoas: duas pessoas soterradas no distrito de Cachoeirinhas e uma morte foi registrada no distrito de Recreio.

Segundo a Defesa Civil, nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados nos municípios de Apiacá (87.80 mililitros (mm)), Conceição da Barra (77.20 mm), Santa Maria de Jetibá (60.72 mm) e Muqui e Conceição do Castelo (56.40 mm ambos).

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou que a previsão do tempo para hoje é de possibilidade de pancadas moderadas a fortes de chuva. "As chuvas vira?o acompanhadas de descargas atmosfe?ricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Na?o se descarta a ocorre?ncia de granizo em pontos isolados."

Para amanhã (22), o instituto disse que a configurac?a?o da Zona de Converge?ncia do Atla?ntico Sul (ZCAS) mante?m as condic?o?es de instabilidade no estado, com previsa?o de pancadas de chuva, podendo ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas, especialmente a partir da tarde, em todas as regio?es. Ha? risco de temporais em alguns pontos do estado.