Sobe para nove total de mortos em desabamento no Rio

Fernando Frazão/Agência Brasil

Com a retirada de mais dois corpos dos escombros, subiu para nove o número mortos no desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Na noite de ontem (13), os bombeiros retiraram o corpo de uma mulher adulta e de uma criança do sexo masculino.

Ao todo, foram retiradas 17 pessoas dos escombros, sendo sete já sem vida. Outras duas pessoas que foram socorridas e hospitalizadas não resistiram aos ferimentos: um homem de 41 anos e um adolescente de 12. Os bombeiros trabalham hoje (14) com a estimativa de que ainda há 15 desaparecidos sob o que restou dos prédios.