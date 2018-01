Sobe para nove número de mortos por febre amarela no Rio

São Paulo - Campanha de vacinação contra febre amarela na Unidade Básica de Saúde Gleba do Pêssego, em Itaquera (Rovena Rosa/Agência Brasil) - Rovena Rosa/Arquivo/Agência Brasil

O número de mortos por febre amarela no estado do Rio de Janeiro chegou a nove, informou a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. O caso mais recente foi registrado na cidade de Rio das Flores, na região serrana do Rio. Em Valença, a doença já matou quatro pessoas; em Teresópolis, duas; em Nova Friburgo, uma; e em Miguel Pereira, uma.

Conforme boletim divulgado nesta segunda-feira (29) pela subsecretaria de Vigilância, este ano foram registrados no estado do Rio 27 casos de febre amarela silvestre em humanos, incluindo os que resultaram nas nove mortes. Teresópolis registrou quatro casos, com duas mortes; Valença, 13 casos, quatro mortes; Nova Friburgo, um caso, uma morte; Petrópolis, um caso; Miguel Pereira, um caso, uma morte; Duas Barras, dois casos; Rio das Flores, um caso, uma morte; Vassouras, um caso; Sumidouro, dois casos; e Cantagalo, um caso.

Macacos

Apenas o município de Niterói, na região metropolitana do Rio, teve confirmado um caso de febre amarela em macaco. A Secretaria de Estado de Saúde reforça que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela, que é transmitida por picada de mosquitos.

A secretaria recomenda às pessoas que, ao encontrarem macacos mortos ou doentes (animal que apresenta comportamento anormal, está afastado do grupo ou com movimentos lentos), informem, o mais depressa possível, às secretarias de Saúde do município ou do estado. Além disso, a secretaria reforça a necessidade de as pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas.