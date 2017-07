Sobe para 9 o número de mortos entre imigrantes achados em caminhão no Texas

Uma pessoa que estava no mesmo caminhão onde foram encontrados mortos oito imigrantes também morreu horas mais tarde em um hospital de San Antonio, no Texas, segundo informou o Escritório de Imigração e Alfândegas (ICE) da cidade.

A entidade retificou uma informação anterior, divulgada por uma porta-voz do ICE em San Antonio, Nina Pruneda, segundo a qual o número de vítimas havia chegado a dez. De acordo com o ICE, o hospital informou erroneamente sobre a quantidade de mortes.

Thomas Homan, diretor interino do ICE, classificou o acontecimento como um "ato atroz" liderado por uma rede de tráfico de pessoas sem escrúpulos, para as quais "não importa a vida das pessoas comercializadas".

O motorista do caminhão, identificado como James Bradley, é, por enquanto, o único detido e ainda pode responder judicialmente pelo fato.

Após ser avisada pelo funcionário de uma loja, para quem uma pessoa tinha pedido um copo de água no estacionamento, a polícia foi ao local e encontrou dentro da parte de trás do caminhão de 18 rodas oito pessoas mortas, entre elas duas menores de idade.

A suspeita é que as vítimas tenham morrido por asfixia ou excesso calor, mas a causa ainda está sendo identificada. No caminhão havia outras 30 pessoas, das quais 17 foram levadas em helicópteros para dois centros de saúde em "estado crítico ou muito grave" e as demais foram levadas a cinco hospitais da região. EFE

