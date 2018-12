Sobe para 4 número de mortos em ataque em Estrasburgo, na França

Dois agentes da polícia da França informaram que subiu para quatro o número de mortos no ataque de um homem armado que começou a disparar perto de um mercado de Natal em Estrasburgo, na França. O suspeito foi ferido, mas está foragido.

Um dos policiais que tratou do caso, Stephane Morisse, afirmou que as autoridades foram à residência do suspeito, de 29 anos, suspeito de laços com radicais. O homem não estava, mas a polícia encontrou explosivos no local.

Morisse afirmou que, após o ataque a tiros, soldados que faziam a guarda no mercado de Natal balearam e feriram o suspeito, que ainda assim conseguiu escapar. Uma investigação de terrorismo foi aberta para apurar o ataque, que paralisou parte da cidade. Fonte: Associated Press.