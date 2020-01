Sobe para 37 o número de mortos pelas chuvas e deslizamentos em Minas

Com a confirmação de outras seis mortes em Belo Horizonte e uma na região metropolitana, subiu para 37 o número de mortes em Minas Gerais por causa das chuvas e deslizamentos de terra, segundo boletim mais recente da Defesa Civil divulgado neste domingo, 26. O total de feridos no Estado é de 12. Há ainda 21 desaparecidos, 13.687 desalojados e 3.354 desabrigados.

Na manhã deste domingo, a prefeitura da capital informou que cinco pessoas retiradas de casa pela Defesa Civil e agentes da assistência social na sexta-feira, 24, e que retornaram para a residência na mesma data, foram soterradas no bairro Engenho Nogueira. Ainda conforme o governo municipal, os corpos foram encontrados e as buscas, encerradas, no local.

Com mais seis mortes, Belo Horizonte passa a ser a cidade mineira com maior número de óbitos em decorrência das chuvas, com oito vítimas. Na capital e na região metropolitana, foram ao todo 20 mortos e, na Zona da Mata, 17.

Veja de quais cidades são as vítimas das chuvas em Minas Gerais:

Belo Horizonte (capital): 8

Betim (Grande Belo Horizonte): 6

Ibirité (Grande Belo Horizonte): 5

Alto Caparaó (Zona da Mata): 3

Alto Jequitibá (Zona da Mata): 3

Simonésia (Zona da Mata): 3

Pedra Bonita (Zona da Mata): 2

Luisburgo (Zona da Mata): 2

Contagem (Grande Belo Horizonte): 1

Divino (Zona da Mata): 1

Santa Margarida (Zona da Mata): 1

Manhuaçu (Zona da Mata): 1

Tocantins (Zona da Mata): 1

Situação de emergência

O governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em 47 municípios afetados pelas chuvas que atingem o Estado desde a última sexta-feira, 24. Entre a quinta-feira, 23, e a sexta, a cidade de Belo Horizonte registrou recorde do volume de chuvas em 24 horas: 171,8 milímetros. Até então, a maior marca era de 164,2 milímetros, em 14 de fevereiro de 1978. As medições são realizadas há 110 anos.

Confira as cidades em estado de emergência:

Abre Campo

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Belo Horizonte

Betim

Brumadinho

Caeté

Caparaó

Carangola

Cataguases

Congonhas

Contagem

Divino

Dores do Turvo

Ervália

Espera Feliz

Guidoval

Ibiaí

Ibirité

Luis Burgo

Manhuaçu

Mariana

Mateus Leme

Matipó

Monjolos

Muriaé

Nova Lima

Orizânia

Patrocínio de Muriaé

Pedra Bonita

Raposos

Raul Soares

Ribeirão das Neves

Rio Acima

Sabará

Santa Bárbara

Santa Luzia

Santa Margarida

São Gonçalo do Sapucai

Sarzedo

Senador Firmino

Simonésia

Taquaraçu de Minas

Teófilo Otoni

Tocantins

Ubá

Visconde do Rio Branco