Sobe para 31 total de feridos em acidente com ônibus em São Paulo

Uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas em um acidente, no início da manhã de hoje (5), com um ônibus de turismo, na Rodovia Régis Bittencourt , sentido Paraná, na altura do km 345, na Serra do Cafezal, região de Miracatu.

Segundo a concessionária Autopista, duas das vítimas em estado grave foram removidas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos moderados e 25 ficaram levemente feridas, tendo sido levadas para hospitais de Miracatu e Juquitiba.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há suspeita de que o motorista tenha dormido ao volante e, por isso, bateu na traseira de uma carreta. No choque, ele ficou preso às ferragens e morreu antes que pudesse ser resgatado. Não havia sinais de frenagem na pista.

O ônibus é da empresa Sertanezina e tinha saído da cidade de Pontal, na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, com 43 passageiros em uma excursão de idosos, com destino a Camboriú, litoral de Santa Catarina.

Com o acidente, ocorrido às 5h55, os dois lados da rodovia ficaram interditados por mais de duas horas, provocando filas de veículos por oito quilômetros rumo a São Paulo e de 13 quilômetros no sentido oposto. A interrupção nas pistas no sentido São Paulo foi para permitir a chegada de ambulâncias e de um helicóptero da Polícia Militar. As duas pistas já foram liberadas.