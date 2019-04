Sobe para 3 o número de mortos em desabamento de 2 prédios em comunidade do Rio

Subiu para três o número de mortos no desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. Foi confirmada no período da tarde desta sexta-feira, 12, a morte de Claudio Rodrigues, de 41 anos, que foi retirado dos escombros de manhã cedo e levado para um hospital particular.

Ele sofreu traumatismo craniano e teve quatro paradas cardíacas.

Os outros dois mortos são um homem e um menino, mas os nomes não foram divulgados.

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas nos desabamentos e estão sendo atendidas em três diferentes hospitais.