Sobe para 262 o número de mortos nas enchentes na Colômbia

Da Agência EFE

O número de mortos nas enchentes que destruíram vários bairros de Mocoa, capital do departamento do Putumayo, no Sul da Colômbia, na madrugada de sábado (1º), subiu para 262, de acordo com a União Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD). As informações são da agência de notícias EFE.



SEgundo o último relatório das autoridades colombianas, o número de pessoas feridas também é de 262. Elas já foram atendidas e os casos mais graves (68) foram encaminhados a hospitais de Neiva, Popayán e Bogotá.



O Instituto Médico Legal e a Promotoria já iniciaram a liberação de corpos identificados.



"Até o momento foram realizadas 108 necropsias. Conseguimos identificar 45 pessoas pelas impressões digitais. Entregamos 34 corpos", informou o diretor de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.



Segundo o UNGRD, os serviços funerários serão cobertos pelo governo nacional, conforme ordem presidencial.



O desastre natural no Sul da Colômbia foi ocasionado pelo transbordamento dos Rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos, que passam pela cidade e que fora do seu leito arrasaram vários bairros por conta das fortes chuvas que caíram na cidade na noite da última sexta-feira (31).

