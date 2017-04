Sobe para 26 o número de mortos em protestos contra o governo da Venezuela

As manifestações contra o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que entraram em sua quarta semana, já resultaram na morte de 26 pessoas no país, segundo a procuradora-geral Luisa Ortega. Já são 437 feridos e aproximadamente 1300 pessoas presas em confrontos entre manifestantes e forças de governo.

Aliada próxima de Nicolás Maduro, a procuradora demonstrou incômodo com a escalada autoritária do presidente, em um raro sinal de descontentamento com as ações do Partido Socialista. Nesta terça-feira, Luisa Ortega clamou por tranquilidade, mas não culpou nenhum dos dois lados pelos episódios de violência. "Eu preciso rejeitar o uso da violência como arma política. Sou uma mulher da paz", afirmou.

O país enfrenta uma grave crise econômica, em meio à escassez de alimentos. A parcela dos cidadãos que deseja a renúncia de Maduro tem sido reprimida com violência. Fonte: Dow Jones Newswires.

