Sobe para 25 número de municípios de Santa Catarina afetados por chuvas

Com previsão de pancadas de chuva entre fracas e moderadas no Oeste de Santa Catarina, o estado começa a se recuperar dos temporais ocorridos nos últimos dias. Apesar da melhora nas informações meteorológicas para este domingo (14), o número de municípios atingidos pelas chuvas subiu de 23 para 25, segundo a Defesa Civil do estado.

Kits de água potável, limpeza, higiene pessoal e cestas básicas estão sendo distribuídos para as regiões mais afetadas para oferecer assistência aos 1749 desalojados e 158 desabrigados.

Desde ontem (13), a previsão de chuvas tem diminuído na região metropolitana de Florianópolis, onde houve mais danos, e nas demais cidades litorâneas. De acordo com a Defesa Civil do estado, um homem segue desaparecido após ter sido sugado por um bueiro na madrugada da última quinta-feira (11). Três pessoas morreram em decorrência dos temporais, entre elas uma menina de 9 anos.

Apesar da melhora na previsão do tempo, as autoridades continuam orientando a população a ficar atenta a movimentação de terra ou rochas para evitar risco de desabamentos (LINK). Pelo Twitter, o governador Raimundo Colombo disse que o serviço de emergências climáticas, por meio de mensagem de texto, ajudou a reduzir o impacto das chuvas. “As pessoas cadastradas puderam se prevenir. Para fazer parte envie SMS para 40199 com o CEP da região que você deseja monitorar”, informou.