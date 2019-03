Sobe para 23 o número de mortos em decorrência do tornado nos EUA

SOCIAL MEDIA

Aumentou o número de vítimas do tornado que atingiu o estado do Alabama, nos Estados Unidos. O último balanço revela que 23 pessoas morreram, incluindo crianças. A estimativa é que este número pode ser mais elevado, sobretudo a zona de Lee County, pois as buscas continuam.

As imagens das emissoras locais mostram várias casas reduzidas a escombros e dezenas de árvores caídas.

Bill Harris, médico legista no Alabama, disse aos media locais no domingo ao início da noite que as pessoas “continuam a ser retiradas dos escombros”. “Vamos ficar aqui a noite toda”, disse o responsável.

Ainda não há um balanço oficial do número de feridos, mas o Centro Médico do Alabama na cidade de Opelika confirmava que tinha assistido mais de 40 pessoas em resultado do tornado.