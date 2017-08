Sobe para 19 o número de vítimas do naufrágio na Bahia

O Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil da Bahia confirmou nesta segunda-feira, 28, que o corpo encontrado na tarde do domingo, 27, na praia de Barra do Pote, na Ilha de Vera Cruz é de mais uma das vítimas do naufrágio com a lancha Cavalo Marinho, ocorrido na última quinta-feira, 24.

O corpo foi identificado como sendo de Salvador Souza Santos, de 68 anos, que estava desaparecido desde o naufrágio segundo familiares. Com ele, sobe para 19 o número de vítimas fatais do acidente.

As buscas continuam para tentar localizar um menino de 12 anos, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).

A praia de Barra do Pote fica a sete quilômetros de distância do local do acidente.

