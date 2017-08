Sobe para 17 total de mortos em acidente com ônibus que caiu no mar na Rússia

Pelo menos 17 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas após a queda de um ônibus no mar no sul da Rússia, segundo os últimos dados anunciados pelo departamento de Emergências da região de Krasnodar.

"Foram achados 17 corpos", disse um porta-voz de Emergências. A imprensa acrescentou que os socorristas conseguiram resgatar 27 pessoas, das quais 24 foram internadas em hospitais, enquanto as outras três receberam atendimento médico.

"De acordo com as últimas informações, a bordo do ônibus havia 45 pessoas e uma delas permanece desaparecida", disse o porta-voz.

O ônibus caiu no mar num um cais em construção na zona do estreito de Kerch, entre o mar Negro e no mar de Azov, que separa a península da Crimeia da região de Krasnodar.

A bordo do veículo viajava um grupo de operários que trabalhava na construção de um cais para a petroleira Tamaneftegaz. As informações são da agência

