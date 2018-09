Sobe para 15 número de mortes decorrentes de tempestade Florence, nos EUA

Subiu para 15 o número de mortes decorrentes da tempestade tropical Florence, nos Estados Unidos, das quais dez ocorreram na Carolina do Norte e cinco na Carolina do Sul.

As enchentes da tempestade se espalharam pelas Carolinas neste domingo. "O risco para a vida está aumentando com as águas furiosas", declarou o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.

A tempestade continua a se arrastar para oeste, à medida que temores de inundações históricas crescem. Dezenas de milhares de pessoas receberam ordens de evacuação das comunidades ao longo de rios como Cape Fear, Little River, Lumber, Waccamaw e Pee Dee, que devem transbordar.

Em Wilmington, no estado de Delaware, estradas estão embaixo d´água e os moradores esperam por horas fora das lojas e restaurantes por necessidades básicas como água. Woody White, presidente do conselho de diretores do condado de New Hanover, disse que as autoridades estão planejando levar comida e água para a cidade costeira de quase 120 mil pessoas.